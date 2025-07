Riprende un’orsa da vicino | ucciso in diretta Ha filmato la sua morte

Un drammatico episodio ha sconvolto la Romania: un turista italiano di 48 anni, impegnato a filmare un’orsa in Transfagara?an, è stato improvvisamente attaccato e ucciso. L’incidente, catturato in parte dal suo stesso smartphone, solleva importanti questioni sulla sicurezza negli spazi naturali. Mentre le autorità indagano, il suo gesto ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare la fauna selvatica. La tragedia invita a riflettere sul confine sottile tra meraviglia e pericolo.

Un turista italiano di 48 anni, originario della Lombardia e dipendente presso uno scalo aeroportuale, è deceduto in Romania in seguito all'attacco di un'orsa. L'uomo si trovava lungo la Transf?g?r??an, una delle strade di montagna più spettacolari d'Europa, quando ha avuto l'incontro fatale. Secondo le ricostruzioni, il turista stava documentando con il proprio smartphone la presenza dell'animale, avvicinandosi per offrirle del cibo. In quei momenti, ha registrato un video che si è interrotto poco prima dell'aggressione. L'uomo, appassionato di viaggi e fotografia, era impegnato in un tour motociclistico attraverso i paesaggi della Romania.