Baseball serie A San Marino doppia sfida con Reggio Emilia

Sono partite decisive, che potrebbero segnare una svolta nella corsa ai playoff per i Titani. La doppia sfida tra San Marino e Reggio Emilia promette emozioni intense e appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di baseball. Con il morale alle stelle e la posta in palio alta, questa serie rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione. Non resta che scoprire quale squadra saprĂ dominare sul campo e avvicinarsi sempre piĂą alla vetta.

C'è la doppia sfida con Reggio, nel menu di San Marino per la quarta giornata di ritorno. Si gioca stasera in Emilia e domani a Serravalle, sempre con playball alle 20 e la sensazione che siano partite d'importanza cruciale. I Titani, secondi a tre gare di distanza da Parma e con tre di vantaggio su Bologna e Macerata, con una doppietta si avvicinerebbero sensibilmente alla seconda posizione, utilissima in chiave playoff. "Sono partite importanti che vogliamo vincere – dice Doriano Bindi –. Con un'eventuale doppietta ci avvicineremmo al secondo posto, mancherebbe poco. Naturalmente andrĂ fatta tanta attenzione.

Bbc Grosseto sfida San Marino: stasera la chiusura della doppia sfida allo Jannella - Stasera, alle 20.30, allo stadio Jannella, si conclude la doppia sfida tra Bbc Grosseto e San Marino.

