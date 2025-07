Morto Paolo Rovea chi era l'ex primario di Torino precipitato in montagna davanti alla figlia e un amico

Una tragedia improvvisa scuote il mondo medico e la comunità di Torino: Paolo Rovea, ex primario di radioterapia oncologica, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna a Valdieri. La sua scomparsa, davanti agli occhi della figlia e di un amico, lascia un vuoto incolmabile. La sua vita, dedicata alla cura e alla speranza, ci ricorda quanto siano fragili i momenti più preziosi. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua storia e sul drammatico incidente.

È precipitato per decine di metri davanti agli occhi della figlia e di un amico Paolo Rovea, 66 anni, medico ospedaliero e poi primario di Radioterapia oncologica all’ospedale San Giovanni a Torino. L'incidente mortale in montagna a Valdieri, nel Cuneese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paolo - rovea - primario - torino

La vittima è Paolo Rovea, 66 anni, ex primario di Radioterapia a Torino Vai su Facebook

Tragedia in montagna nel Cuneese: morto in un incidente Paolo Rovea, ex primario dell'ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino https://ift.tt/C8Gr360 Vai su X

Tragedia in montagna: morto in un incidente ex primario dell'ospedale; Morto Paolo Rovea: l'ex primario di Radioterapia a Torino è precipitato in montagna davanti alla figlia per 300 metri. La tragedia a Valdieri, nel Cuneese; Morto Paolo Rovea, chi era l'ex primario di Torino precipitato in montagna davanti alla figlia e un amico.

Morto Paolo Rovea, chi era l’ex primario di Torino precipitato in montagna davanti alla figlia e un amico - È precipitato per decine di metri davanti agli occhi della figlia e di un amico Paolo Rovea, 66 anni, medico ospedaliero e poi primario di Radioterapia ... Segnala fanpage.it

Un oncologo in pensione (che aveva lavorato a lungo a Torino) l’alpinista morto cadendo dalla vetta del Monte Argentera - Primario di Radioterapia al San Giovanni Antica Sede, Paolo Rovea aveva da poco compiuto 66 anni. torinoggi.it scrive