La Gazzetta incorona già il Napoli | è avanti e non di poco

La Gazzetta incorona già il Napoli come favorita indiscussa per la nuova stagione, con un vantaggio che sembra non dare scampo agli avversari. Il titolo "Provate a prenderci" sorprende e allo stesso tempo accende l’entusiasmo tra i tifosi azzurri. Se l’istantanea di inizio campionato suggerisce questa leadership, il vero spettacolo si giocherà sul campo. Per ora, il Napoli si gode il primato, ma tutto può ancora cambiare.

“Provate a prenderci” è il titolo del paginone che la Gazzetta dedica al Napoli per presentare la nuova stagione calcistica. Il senso è: al momento i campioni d’Italia sono nettamente favoriti in campionato. Poi, si vedrà. Scrive la Gazzetta: Il mercato è aperto da quattro giorni ed è presto per griglie e grigliette del prossimo campionato, ma il Napoli è già avanti e non di poco. Antonio Conte ha chiaro in testa che cosa fare sul mercato e Aurelio De Laurentiis lo asseconda con acquisti di livello. Non sono impressioni, ma fatti. È oggettivo che il Napoli abbia centrato il primo grande colpo della nuova Serie A, Kevin De Bruyne, e che con Lang e Beukema stia per rafforzare il concetto e la costruzione di una squadra multifunzionale e di profilo internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta incorona già il Napoli: è avanti e non di poco

In questa notizia si parla di: gazzetta - napoli - incorona - avanti

Duello Napoli-Inter anche sul mercato: i neroazzurri hanno formulato una proposta a David (Gazzetta) - Il duello tra Napoli e Inter si allarga al mercato, con i nerazzurri che hanno presentato una proposta ufficiale a Jonathan David, attaccante canadese.

GUARDIOLA INCORONA LA JUVENTUS Dopo la sconfitta subita allo Stadium in Champions League, il Manchester City ritroverà la Juventus al Mondiale per Club. Pep Guardiola ne ha parlato così a 'beIN Sports': "Ci siamo affrontati a Torino e abbiam Vai su Facebook

La Gazzetta incorona già il Napoli: è avanti e non di poco; Troise: La Primavera del Napoli va avanti con Dario Rocco in panchina, esercitata l'opzione nel contratto; Fattore McTominay-Anguissa, Gazzetta li incorona: il 30% del fatturato d’attacco del Napoli.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, rilancio per Chiesa” - La trattativa non è ancora ufficialmente chiusa, ma la direzione è tracciata: Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli. Si legge su napolipiu.com

Gazzetta - Tudor incorona Yildiz - Tutto Juve - L’allenatore elogia il numero 10, che reclama la tripletta: «Mi hanno tolto il 1° gol, era mio. tuttojuve.com scrive