Sullo Ius Scholae non c' è trattativa

Sullo ius scholae non c’è ancora una trattativa concreta, ma il dibattito si riaccende con fervore politico. La legislatura del centrodestra sembra in calo, mentre l’opposizione spera in un aiuto esterno o in un imprevisto che possa capovolgere gli equilibri. Ora più che mai, bisogna chiedersi: si può davvero ignorare l’importanza di una riforma che potrebbe cambiare la vita di tanti giovani?

La legislatura per il centrodestra è in discesa, l’opposizione non è un’alternativa di governo, spera nell’intervento di una manina esterna o in un incidente nella maggioranza. A corto di idee, ieri hanno rispolverato il tema della cittadinanza e cercato una sponda in Forza Italia che ha nel cassetto una riforma che punta a introdurre lo “Ius Scholae”. I partiti sono liberi di elaborare le loro proposte, ma bisogna porsi una domanda: si può fare? La risposta è no, per ragioni di quadro politico e scenario culturale. Faccio una rapida sintesi. Quadro politico. Se in Parlamento su un tema chiave si forma una maggioranza diversa da quella che sostiene l’esecutivo, il governo cade, è una legge inesorabile del gioco parlamentare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sullo Ius Scholae non c'è trattativa

In questa notizia si parla di: scholae - trattativa - punta - introdurre

Sullo Ius Scholae non c'è trattativa.

Scuola, crociata della Lega contro la sua ‘islamizzazione’; scatta la ‘scintilla’ Fi-Pd sullo Ius Scholae - Presentata la risoluzione per lo stop alla "propaganda islamista" negli istituti scolastici. Secondo dire.it

Ecco perché il Pd punta sullo Ius Scholae (e perché non passerà...) - Lo stallo sul Dl Aiuti sposta la discussione sui temi più divisivi all’interno della maggioranza. Si legge su ilgiornale.it