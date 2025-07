Leoncavallo il Viminale chiede 3 milioni di euro alle Mamme antifasciste | Colpa loro il mancato sgombero

In un sorprendente colpo di scena, il Viminale si rivolge alle mamme antifasciste del Leoncavallo, chiedendo loro 3 milioni di euro per il mancato sgombero dell’edificio milanese. La Corte d’Appello ha già stabilito la responsabilità dello Stato, ma ora le mamme si trovano al centro di una disputa legale senza precedenti. È l’ora dei conti: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Per il Leoncavallo di Milano è l’ora dei conti. La Corte d’Appello ha stabilito che fosse il Viminale a pagare ai Cabassi, proprietari dell’edificio in via Watteau, 3 milioni di euro per il mancato sgombero. Ma ora il ministero chiede il rimborso a chi occupa il centro sociale. Gli interni hanno notificato un’ingiunzione di pagamento all’associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo, nella persona della sua presidente. Per rivalersi dei 3 milioni versati dal Viminale e dei conseguenti interessi legali. In quanto, spiega il Corriere di Milano, «l’esborso è stato causato dall’inottemperanza dell’associazione ai provvedimenti giudiziari che le ordinavano il rilascio dell’immobile occupato abusivamente». 🔗 Leggi su Open.online