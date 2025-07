Sinfonia azzurra | applausi da Slam Jannik va di fretta Cobolli che show

In un clima di sinfonia azzurra e applausi da slam, Jannik Sinner si conferma protagonista indiscusso di Wimbledon, dominando Aleksandar Vukic con un impressionante 3-0. Tra 12 ace e una solidità impressionante, l'altoatesino dimostra di essere un talento in crescita, pronto ad affrontare Pedro Martinez nel terzo turno. La sua determinazione e precisione promettono emozioni anche nel prossimo appuntamento: il suo cammino verso la gloria è ormai tracciato.

di Massimo Selleri Jannik Sinner batte Aleksandar Vukic e sabato affronterĂ Pedro Martinez, numero 52 del raking, nel terzo turno di Wimbledon. I 12 ace messi a segno dall’altoatesino sono il preludio di un 3-0 (6-1 6-1 6-3) dove l’azzurro non ha mai subito un break riuscendo sempre a contenere i tentativi dell’australiano di metterlo in difficoltĂ . Solo nell’ultimo parziale c’è stato un po’ di equilibrio con Sinner che annullato tre palle break nel quinto game e da lì in poi ha ripreso il filo del discorso. nei giorni scorsi il numero uno del mondo aveva sottolineato come si era allenato parecchio per migliorare al servizio e sul campo questo suo lavoro lo si è visto con l’incontro che è durato un’ora e 40’ e dove l’australiano ha cercato di resistere il piĂą possibile annullando cinque match-point. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinfonia azzurra: applausi da Slam. Jannik va di fretta, Cobolli che show

