Perché leggere ancora libri | un atto di resistenza culturale nel mondo digitale

perché ci permette di entrare in mondi nuovi, di comprenderne le sfumature e di immedesimarci nelle esperienze degli altri. In un’epoca dominata dal digitale, dedicarsi alla lettura diventa un atto di resistenza culturale, un modo per preservare la nostra capacità di riflettere e di connetterci profondamente con il mondo che ci circonda. Quando è stata l’ultima volta che hai finito un libro?

Quando è stata l’ultima volta che hai finito un libro?. Secondo l’ISTAT, oltre il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno. Eppure, leggere è molto più di un semplice hobby, è un esercizio mentale, culturale, un vero e proprio atto di cura verso se stessi. La lettura offre numerosi benefici: stimola la concentrazione e la memoria; amplia il vocabolario e allena il pensiero critico; riduce lo stress; e sviluppa empatia, perché leggere narrativa ci aiuta a comprendere meglio le emozioni degli altri. Ci permette di riflettere, immaginare, creare qualcosa di nuovo. La rivoluzione digitale e la perdita del contatto fisico con i libri . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché leggere (ancora) libri: un atto di resistenza culturale nel mondo digitale

In questa notizia si parla di: atto - culturale - libri - resistenza

Dal 29 giugno al 7 luglio 2025 | Inizio serate ore 21.10 | Ingresso libero Il borgo storico di Trappeto, in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere la terza edizione della rassegna letteraria “Di libri e pensieri”, un appuntamento culturale ormai divenuto attes Vai su Facebook

Maria Rosaria Teni: tra storia, poesia e musica, la scrittura che resiste. Intervista esclusiva; Trappeto, i libri fanno resistenza tra storie, misteri e memoria; I giorni della Resistenza – Il programma.

Possibile, la cultura contro le guerre: "I libri sono la nostra resistenza" - Oggi la seconda giornata della kermesse alla Ghiara. Scrive msn.com

La lettura come atto di resistenza alla superficialità, come incentivarla nelle scuole - La lettura è un supporto educativo e culturale essenziale per affrontare le sfide della vita reale in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale. Da orizzontescuola.it