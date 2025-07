Per la Pistoiese c’è Alluci. Nuovo rinforzo in mediana.

Pistoiese si prepara a rinforzare ulteriormente il suo organico con un nuovo colpo di mercato: si tratta di Alluci, talento promettente proveniente dalla C8217232. Il suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale nel progetto della società , desiderosa di competitività e crescita. Con il mercato ancora aperto, le sorprese non finiscono qui: ieri, infatti, la società ha annunciato ulteriori novità che potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Con l'arrivo del mese di luglio, è iniziata ufficialmente la sessione di calciomercato e ciò significa che le società possono tesserare nuovi calciatori. La Pistoiese già nei giorni scorsi aveva anticipato le mosse, sottoscrivendo un accordo preliminare con Venturini, Boschetti, Biagi e Alagna. Tutti e quattro, con lo start del calciomercato, sono quindi divenuti nuovi giocatori arancioni. Non è tutto però, perché nella giornata di ieri la Pistoiese ha inserito in organico altri tre elementi. Il nome più rilevante è sicuramente quello di Matteo Alluci. Classe 1998, è un centrocampista centrale che lo scorso anno ha militato nell'Ancona, segnando cinque reti in trentaquattro partite.