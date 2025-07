Il Pisa sotto le luci della Bundesliga Le amichevoli deluxe in Germania

Il Pisa si prepara a brillare sotto le luci della Bundesliga, affrontando amichevoli di altissimo livello in Germania. Un tour prestigioso che sancisce il ritorno in Serie A con un palcoscenico internazionale e sfide di grande fascino. La prima partita, tra le più attese dai tifosi, promette spettacolo e adrenalina, confermando l’ambizione nerazzurra di fare grandi cose. Il futuro è già qui, pronto a scrivere nuove pagine di gloria.

di Lorenzo Vero PISA Una tournée in Germania per il Pisa. La stagione storica del ritorno in Serie A si aprirà con un appuntamento di alto lignaggio per la società nerazzurra, che disputerà due amichevoli di lusso a inizio agosto, contro due formazioni di Bundesliga. La prima è quella che solletica maggiormente l'animo dei tifosi. Confermate le indiscrezioni uscite nelle scorse settimane, quando su Google Calendar la partita era apparsa, a sorpresa, in programma: il 5 agosto il Pisa sarà l'ospite del Bayer Leverkusen in occasione della presentazione della squadra, campione di Germania due stagioni fa e secondi dietro al Bayern Monaco nello scorso campionato.

