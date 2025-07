la cesena 2005 cerca conferme

La Cesena Basket 2005 si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando sulla crescita e sul talento dei propri giovani. Con uno staff tecnico confermato e una strategia centrata sullo sviluppo del vivaio, la squadra mira a consolidare i risultati ottenuti negli anni passati. È il momento di credere nel potenziale di questo progetto, perché il futuro della Cesena Basket 2005 è già in porta e promette grandi emozioni.

La Cesena Basket 2005 è al lavoro per la prepazione della stagione 202526. Confermato nel suo insieme gran parte dello staff tecnico che si occuperà delle formazioni giovanili e della prima squadra in Divisione Reginale 1: si riparte con la strategia ormai consolidata di mettere al centro del progetto i ragazzi del vivaio. Una politica che da diversi anni ha sempre prodotto ottimi risultati con tanti atleti che si sono conquistati un posto fisso nella squadra senior. Si riparte dalla conferma dei giovani che hanno già speso minuti importanti nell'ultimo campionato (Nocerino e Ivan Pezzi su tutti) e dall'idea di aumentare lo spazio per tutti gli altri che dimostreranno di meritarselo, ma inevitabilmente buona parte delle sorti del prossimo campionato sarà nelle mani dei giocatori senior che il club riuscirà ad acquisire o a confermare.