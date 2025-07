taglio delle pensioni incostituzionale governo nei guai

Se il governo insiste nel taglio delle pensioni più alte, rischia di incappare in un conflitto costituzionale che potrebbe mettere a repentaglio la sua stessa stabilità. Con due grattacapi che si intrecciano e una possibile perdita di 10 miliardi in tre anni, l’ombra di un ricorso al Tribunale di Trento si fa sempre più concreta. La situazione è destinata a scuotere il panorama previdenziale italiano: cosa riserverà il futuro?

Sono due i grattacapi del Governo in materia previdenziale: da una parte si vuole puntare alla riforma delle pensioni integrative. Dall'altra parte la spada di Damocle, che potrebbe tradursi in mancati incassi per 10 miliardi in 3 anni, riguarda il taglio della rivalutazione automatica delle pensioni più alte all'inflazione. Ricorso contro il taglio alla rivalutazione delle pensioni. A sollevare la questione è il Tribunale di Trento, che con un'ordinanza datata 30 giugno ha rinviato alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità del sistema di perequazione introdotto con le leggi di bilancio del 2023 e del 2024.