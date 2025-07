The Old Guard 2 | La Recensione – Il sequel Netflix con Charlize Theron che probabilmente non serviva

Dopo cinque anni, "The Old Guard 2" arriva su Netflix con grandi aspettative, ma si rivela essere un sequel che potrebbe deludere i fan della prima ora. Con Charlize Theron ancora protagonista, il film tenta di riproporre l’azione e la magia del suo predecessore, ma finisce per offrire un’esperienza incompleta e un finale che lascia più domande che risposte. È davvero un degno seguito o un passo falso nel franchise? Scopriamolo insieme.

Cinque anni dopo il suo buon predecessore, The Old Guard 2 approda su Netflix, un sequel fantasy d’azione che si rivela un mezzo disastro incompleto con un finale abbastanza sconcertante. Il primo capitolo fu un successo quasi a sorpresa per Netflix nel 2020, offriva evasione in un periodo difficile (quello del lockdown dovuto alla pandemia). Tuttavia, il suo impatto culturale è stato effimero, rapidamente consumato e altrettanto rapidamente dimenticato. Il sequel, sebbene inevitabile, si è dimostrato superfluo, e la sua lunga gestazione si riflette in un prodotto finale frammentato e decisamente insufficiente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Old Guard 2: La Recensione – Il sequel Netflix con Charlize Theron che probabilmente non serviva

