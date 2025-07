Valdifiori più veloce degli anni che passano | Dopo ogni corsa mi sento sempre meglio

Luigi Valdifiori, a 81 anni, dimostra che la passione e la determinazione non hanno età. Con ogni corsa, si sente più forte e vivo, diventando il simbolo di come lo sport possa regalare energia e gioia anche nel tempo che passa. La sua storia è un esempio luminoso di dedizione, entusiasmo e spirito competitivo, un vero e proprio manifesto di vita attiva e positive vibes. Valdifiori, serve partire dai complimenti. "Li accetto e ringrazio. Ma abbozzo…"

Il tempo passa, ma Luigi Valdifiori corre più veloce. A 81 anni, il capitano della squadra master dell’ Endas Cesena è un esempio di entusiasmo e dedizione, non solo per le tante – preziosissime – medaglie che si sta mettendo al collo, quanto piuttosto per lo spirito che incarna. Il migliore spot possibile per il mondo dello sport. Valdifiori, serve partire dai complimenti. "Li accetto e ringrazio. Ma abbozzo. Le ginocchia non sono più quelle di una volta.". Lo dica ai suoi avversari. "In effetti sto raccogliendo tante soddisfazioni. E non ho nessuna intenzione di fermarmi. Le soddisfazioni di cui parlo però sono prima di tutto quelle che non hanno niente a che fare col cronometro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it