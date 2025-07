Sicilia accordo Regione-Case di Cura sul budget Soddisfazione Aiop

In un clima di collaborazione e trasparenza, la Sicilia si avvicina al futuro della sanità privata con un accordo strategico tra Regione e operatori del settore. L'intesa sul budget per il 2025, raggiunta grazie all'intervento dell'assessore Daniela Faraoni, rappresenta un passo importante per migliorare l'offerta e la soddisfazione dei pazienti. Un segnale positivo che apre nuove prospettive per le case di cura e l'intero sistema sanitario regionale.

PALERMO - Trovata l'intesa tra la Regione e l'ospedalità privata sul budget per il 2025. L'assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha incontrato le sigle maggiormente rappresentative degli operatori della sanità privata dell'area delle case di cura, esponendo i contenuti della piattaforma contrattua.

