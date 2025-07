Death Stranding 2 | Come viaggiare velocemente

In Death Stranding 2: On The Beach, il viaggio rapido rappresenta una novità cruciale per esplorare con maggiore efficienza un mondo complesso e suggestivo. Sebbene camminare continui a essere il cuore dell’esperienza, Kojima ha integrato un sistema di spostamento veloce che, se sfruttato al meglio, può fare la differenza tra un'escursione estenuante e un viaggio fluido. Ma attenzione: non è immediatamente disponibile e richiede strategie per essere attivato e ottimizzato.

In Death Stranding 2: On The Beach, camminare resta il cuore dell’esperienza, ma Hideo Kojima ha finalmente introdotto un sistema di viaggio rapido più funzionale rispetto al primo gioco. Tuttavia, non è immediatamente disponibile e presenta limitazioni importanti da conoscere per usarlo al meglio. Potrebbe interessarti anche Come potenziare lo zaino Sblocco del Viaggio Rapido con il DHV Magellan. Il viaggio rapido non è attivo dall’inizio: bisogna avanzare nella storia principale fino all’ Australia e completare l’ Ordine Principale n.12, che culmina con la boss fight contro il Mech Octopus. Una volta sconfitto e collegata la zona di West Fort Knot (F1) alla Rete Chirale, riceverai una comunicazione da Tarman che attiverà il sistema di trasporto rapido tramite il DHV Magellan. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Death Stranding 2: Come viaggiare velocemente

