Come Jeremy Allen White anche Carmy ha un debole per le Nike Cortez da 100€

Come Jeremy Allen White, anche Carmy ha un debole inconfessabile per le Nike Cortez da 1.008.364 paia. Queste sneaker iconiche, amate dai nostalgici e dai trendsetter, incarnano stile e comfort senza tempo. La passione di attori e appassionati per queste scarpe testimonia il loro status di must-have. Scopriamo insieme perché le Nike Cortez sono più di una semplice scarpa: diventano un simbolo di personalità e stile.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jeremy Allen White è un fan sfegatato delle Nike Cortez. Davvero, follemente, profondamente. In un’intervista del 2022 con GQ, ha dichiarato: «Sì, guarda, le mie scarpe preferite sono le Nike Cortez, in particolare le total white. Hanno smesso di produrre le total white. È assurdo. Mi sembra che siano scarpe molto popolari, non solo a casa mia, ma un po’ ovunque». Nei primi secondi dell’episodio cinque dell’ultima stagione di The Bear, lo chef più amato della TV, Carmy, è seduto a un incontro degli Al-Anon. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Jeremy Allen White, anche Carmy ha un debole per le Nike Cortez da 100€

In questa notizia si parla di: jeremy - allen - white - nike

Enemies: Austin Butler e Jeremy Allen White giocano al gatto e al topo in un thriller prodotto da Ari Aster - In "Enemies", diretta da Ari Aster, i celebri attori Austin Butler e Jeremy Allen White si sfideranno in un avvincente gioco di gatto e topo.

Nel trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White è perfetto come giovane Boss, ma non è l'unica star https://gqitalia.visitlink.me/UPAA9K Vai su Facebook

Come Jeremy Allen White, anche Carmy ha un debole per le Nike Cortez da 100€; Jeremy Allen White, un irriducibile fan delle Nike Cortez, è alla ricerca di un nuovo pezzo da novanta; Le Nike Cortez sono la nuova mania delle celeb.

Jeremy Allen White, un irriducibile fan delle Nike Cortez, è alla ricerca di un nuovo pezzo da novanta - GQ Italia - In un'intervista del 2022 a GQ, ha dichiarato: «Sì, sentite, le mie scarpe preferite sono le Nike Cortez ... Come scrive gqitalia.it

Like Jeremy Allen White, Carmy's also a sucker for the Nike Cortez – and his favourite is just £90 - In a 2022 interview with GQ, he said: “Yeah, look, my favourite shoes are the Nike Cortez, specifically white- Scrive gq-magazine.co.uk