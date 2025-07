Weah Marsiglia a passo spedito | i francesi hanno superato i club di Premier cosa succede ora Le ultime sull’americano

Weah Marsiglia accelera il passo: i francesi hanno sorpassato i club di Premier League, ma cosa ci riserva il futuro? L'attenzione si concentra sul possibile trasferimento di Timothy Weah, protagonista di recenti trattative che scuotono il mercato estivo. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novitĂ su questo talento americano e le implicazioni per la Juventus e le altre big europee.

Weah Marsiglia a passo spedito: i francesi hanno superato i club di Premier League, cosa succede ora. Tutte le ultime sull’esterno americano. Timothy Weah, esterno del Juventus, è tornato al centro delle trattative dopo la fumata nera con il Nottingham Forest, che aveva sperato di acquisirlo in una doppia operazione con il giovane Samuel Mbangula. La Juve  aveva progettato di incassare circa 23 milioni di euro  dalla doppia trattativa, ma l’affare con il club inglese non è andato in porto. Tuttavia, ora la situazione di Weah  sembra aver preso una nuova direzione, con il Marsiglia  che è balzato in pole position per il suo trasferimento, superando altre potenziali destinazioni in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com