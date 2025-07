One UI 8 migliorerà anche Secure Folder con più potere di controllo

Con l’arrivo di One UI 8, Samsung alza ulteriormente il livello di sicurezza e personalizzazione dei propri dispositivi. Tra le novità più interessanti spiccano miglioramenti significativi per Secure Folder, che ora offriranno un controllo ancora maggiore agli utenti. Scopriamo insieme come questa innovazione potenzierà la gestione dei dati riservati, garantendo protezione e tranquillità in ogni situazione.

