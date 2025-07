Il video dei tre ragazzini che rompono naso e mandibola a un uomo per derubarlo alla stazione di Gallarate

Un episodio di violenza scuote Gallarate, dove tre minorenni hanno brutalmente aggredito un uomo alla stazione, lasciandolo con fratture gravi. La scena è stata catturata in un video che ha fatto il giro dei social, sollevando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Fortunatamente, la polizia è intervenuta tempestivamente arrestando i responsabili. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza di sicurezza e prevenzione nelle aree pubbliche. Continua a leggere.

Lo scorso 19 maggio un uomo è stato picchiato e derubato da tre minorenni alla stazione di Gallarate (Varese). La vittima ha rimediato fratture al naso e alla mandibola. I presunti responsabili sono stati arrestati dalla polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: naso - mandibola - uomo - stazione

Il video dei tre ragazzini che rompono naso e mandibola a un uomo per derubarlo alla stazione di Gallarate; Gallarate, un'altra rapina violenta in stazione: in tre lo pestano a sangue per strappargli il portafoglio, 30 giorni di prognosi; VIDEO. Massacrato e derubato davanti alla stazione di Gallarate, presi tre minorenni.

Il video dei tre ragazzini che rompono naso e mandibola a un uomo per derubarlo alla stazione di Gallarate - Lo scorso 19 maggio un uomo è stato picchiato e derubato da tre minorenni alla stazione di Gallarate (Varese). Si legge su fanpage.it

Lo accerchiano alla stazione, lo pestano e lo rapinano: arrestati tre minorenni a Gallarate - Tre minorenni arrestati a Gallarate per rapina e lesioni aggravate ai danni di un cittadino pakistano nei pressi della stazione ferroviaria. Lo riporta virgilio.it