La ricorrenza della storica società

di festeggiare questo importante traguardo con un evento speciale, rimarcando il suo ruolo storico e la passione che da generazioni anima il club. La lunga tradizione di eccellenza e dedizione dimostra come, anche in uno sport di strategia e velocità, il cuore e l’impegno possano attraversare i decenni. E così, il Tennistavolo Senigallia si prepara a scrivere nuove pagine di gloria, continuando a ispirare giovani e appassionati.

Sessantacinque anni di vita sono un traguardo raro al giorno d’oggi nello sport, ancor più in una disciplina, come il tennistavolo, che ha visto diverse meteore attraversare il suo cammino, per brevi periodi di gloria. E invece il Tennistavolo Senigallia, una delle più antiche e vittoriose società pongistiche italiane, con un albo d’oro che per pubblicare in maniera completa servirebbe un intero giornale, i 65 anni li ha raggiunti, ed ha deciso di festeggiarli a modo suo, con amici lontani, ma solo geograficamente. La società senigalliese, che in particolare oltre a lanciare campioni come Massimo Costantini, Renato Appolloni, Luigi Manoni, ha vinto due scudetti a squadre nel 1977 e nel 1979, infatti nei giorni scorsi ha accolto al Centro Olimpico Tennistavolo i gemellati della città di Lorrach. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it