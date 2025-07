Il valzer delle fusione e acquisizioni | Cinzano e Melegatti cambiano proprietà

il mese di luglio 2025 è il dinamico valzer delle fusioni e acquisizioni che sta rivoluzionando il panorama alimentare italiano. Tra le operazioni più clamorose, la cessione di Cinzano e Melegatti segna un nuovo capitolo per questi iconici marchi. Mentre le grandi manovre proseguono, il futuro delle eccellenze gastronomiche italiane si ridisegna, lasciando intravedere un domani ricco di innovazione e tradizione.

Nel panorama industriale italiano, luglio 2025 si annuncia come un mese di grandi trasformazioni per l’industria alimentare. Mentre le temperature estive si alzano, si accendono i riflettori su operazioni milionarie che ridisegnano la mappa dei sapori che accompagnano le nostre tavole da generazioni. Non si tratta solo di bilanci e strategie aziendali, ma del destino di brand che raccontano la storia del gusto italiano. Il primo protagonista di questo scenario è Cinzano, marchio nato nel 1757 che dal 1999 faceva parte del portafoglio Campari. La cessione di Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo 1915 per 100 milioni di euro rappresenta una mossa strategica di razionalizzazione del portafoglio che coinvolge uno dei simboli dell’aperitivo italiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com