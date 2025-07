Calciomercato estero il Borussia Dortmund annuncia l’addio di Gittens! Cifre da capogiro per il prossimo giocatore del Chelsea

Il calciomercato estero si infiamma con una notizia che fa tremare i tifosi di tutto il mondo: il Borussia Dortmund annuncia l’addio di Jamie Gittens, giovane talento inglese classe 2004, destinato a diventare una stella del Chelsea. Con cifre da capogiro, il club londinese si assicura un colpo importante per il futuro, puntando su un promettente esterno offensivo che potrebbe rivoluzionare la scena calcistica internazionale. La sua avventura sta per decollare—il futuro è tutto da scrivere.

Il Chelsea piazza un colpo importante in ottica futura. Il club londinese ha ufficializzato l’arrivo di Jamie Gittens, talentuoso esterno offensivo inglese classe 2004, in arrivo dal Borussia Dortmund. La notizia è stata confermata nella serata di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Borussia Dortmund annuncia l’addio di Gittens! Cifre da capogiro per il prossimo giocatore del Chelsea

In questa notizia si parla di: gittens - chelsea - calciomercato - estero

Il bersaglio del Chelsea Jamie Gittens vuole l’uscita estiva dal Borussia Dortmund - Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, Jamie Gittens, sembra aver messo nel mirino un trasferimento estivo al Chelsea, seminando entusiasmo tra i tifosi dei Blues.

Chelsea, è fatta per Gittens dal Dortmund: affare monstre, subito le visite; Esclusiva calciomercato | Chelsea su Maignan e Ter Stegen per risolvere il problema del portiere; Mercato estero, che colpi: Joao Pedro al Chelsea, Alex Baena all'Atletico Madrid.

Chelsea, Gittens e Joao Pedro acquisti mondiali: il doppio colpo Blues finanziato dal Mondiale per Club - Le casse del Chelsea sorridono grazie al Mondiale per Club: i milioni incassati per il cammino negli Usa finanziano il mercato ... Segnala msn.com

Mercato estero, che colpi: Joao Pedro al Chelsea, Alex Baena all'Atletico Madrid - Dopo Ruggeri, Simeone spende 50 milioni per l'ex Villarreal e stringe per Cardoso Con le squadre italiane già molto attive in q ... Scrive calciomercato.com