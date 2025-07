Operaio morto dopo 2 giorni in coma

Tragedia sul lavoro a Bassano del Grappa: un operaio di 48 anni ha perso la vita due giorni dopo essere finito in coma a causa delle esalazioni tossiche respirate durante un intervento in una cisterna. Un collega, che tentò di salvarlo, è rimasto coinvolto nell’incidente. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, e si attende l’autopsia per capire le cause di questa drammatica perdita. È un richiamo alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori.

8.18 E' morto due giorni dopo il ricovero, a Bassano del Grappa (VI), l'operaio 48enne finito in coma per le esalazioni tossiche respirate nella cisterna in cui stava lavorando. L'incidente in un'azienda che trasforma scarti animali: in ospedale anche un compagno di lavoro che aveva cercato di soccorrerlo. La Procura di Vicenza, che ha già aperto un fascicolo, con ogni probabilità disporrà l'autopsia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

