La normativa italiana sui Cpr non tutela le libertà personali dice la Consulta

La Corte Costituzionale ha dichiarato che la normativa italiana sui Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) non tutela adeguatamente le libertà personali dei migranti, configurando un «assoggettamento fisico all’altrui potere» che limita i diritti fondamentali. Dopo il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale da parte del Giudice di Pace di Roma, la sentenza n. 96 del 2025 ha segnato un importante passo verso una riflessione sulle pratiche di trattenimento e le garanzie civili. La decisione apre un dibattito cruciale

La norma sui trattenimenti delle persone migranti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) è inidonea e implica un «assoggettamento fisico all’altrui potere» che incide negativamente sulle libertà personali. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale attraverso una sentenza (la numero novantasei del 2025) arrivata dopo che il Giudice di Pace di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché, si legge sul Corriere della Sera, non è compito della Consulta rimediare al difetto dell’attuale disciplina legislativa. Tuttavia, la sentenza ha giudicato la normativa sui Cpr non idonea a stabilire le modalità delle restrizioni delle persone migranti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La normativa italiana sui Cpr non tutela le libertà personali, dice la Consulta

In questa notizia si parla di: libertà - personali - normativa - italiana

Usa, Trump limita libertà personali studenti stranieri: “Obbligo di consegnare profili social, valutazione su ‘segnali di ostilità’” - Le recenti linee guida di Trump impongono agli studenti stranieri desiderosi di studiare negli USA di condividere i propri profili social, con l’obiettivo di valutare eventuali segnali di ostilità.

Una multa salata che deve essere un monito per tutte le grandi aziende: l’accesso ai dati personali deve sempre avvenire nel rispetto della normativa e della libertà di scelta dei consumatori! #posteitaliane #antitrust Vai su Facebook

La Consulta boccia i Cpr: «La normativa non rispetta la libertà personale». Poi sollecita l’intervento del legislatore https://msn.com/it-it/money/storie-principali/la-consulta-boccia-i-cpr-la-normativa-non-rispetta-la-libert%C3%A0-personale-poi-sollecita-l-interve Vai su X

La sentenza | La normativa italiana sui Cpr non tutela le libertà personali, dice la Consulta; Migranti, Cpr nel caos: Consulta boccia la legge, Lede la libertà personale; Consulta: Disciplina Cpr non rispetta libertà personale, Viminale: Già al lavoro per nuova norma.