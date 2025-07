Un leak svela i colori e la memoria di Google Pixel 10 e tanti accessori

Un leak esclusivo svela in anteprima i colori vivaci e le opzioni di memoria del tanto atteso Google Pixel 10, insieme a una vasta gamma di accessori innovativi. Tra poche settimane, l’attesa si trasformerà in realtà con la presentazione ufficiale. Sei pronto a scoprire tutte le novità ? Continua a leggere per non perderti nulla su questo flagship che promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone.

Tra qualche settimana Google dovrebbe presentare ufficialmente la serie Google Pixel 10. Ecco qualche particolare in più L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Un leak svela i colori e la memoria di Google Pixel 10 e tanti accessori

In questa notizia si parla di: google - pixel - leak - svela

Google Pixel 9 da 256 GB a un prezzone su Amazon col coupon: meno di Pixel 9a - Scopri l'incredibile offerta su Amazon: il Google Pixel 9 da 256 GB è disponibile a un prezzo stracciato, addirittura inferiore a quello del Pixel 9a, nonostante le sue superiori caratteristiche.

Pixel11Pro Vai su X

Un leak svela i colori e la memoria di Google Pixel 10 e tanti accessori; Un leak svela le specifiche tecniche e le suonerie di Google Pixel 10 Pro; Google Pixel 9a, questo leak svela la parte frontale.

Pixel 10, un leak svela tutte le specifiche tra luci e ombre - Google si prepara a lanciare il nuovo Pixel 10 il prossimo agosto, ma per questa generazione, Big G sembra aver fatto alcune scelte controcorrente. Secondo androidiani.com

Google Pixel 9a, un leak svela una colorazione inedita e dettagli del modulo fotocamere - MSN - Mancano sempre meno all'uscita di Google Pixel 9a, nuovo modello di smartphone entry- Si legge su msn.com