Ucraina attacchi russi su Kiev | feriti e danni Trump | Niente progressi in chiamata con Putin

Ecco come la crisi si intensifica, con attacchi che martellano Kiev e un nulla di fatto nelle trattative tra le potenze mondiali. La tensione cresce, mentre il conflitto in Ucraina continua a lasciare dietro di sé feriti e danni, e le speranze di una risoluzione sembrano allontanarsi sempre di più. Resta aggiornato sui sviluppi di questa crisi che sta scuotendo l'intera geopolitica internazionale.

Prosegue il conflitto in Ucraina all’indomani della telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin: un colloquio durato circa un’ora ma nel quale, a detta del numero uno della Casa Bianca, “ non ci sono stati progressi “. Nella giornata di oggi, venerdì, Trump sentirĂ invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte feriti e danni quando attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Ecco tutte le notizie di giornata IN AGGIORNAMENTO Attacchi russi su Kiev nella notte, feriti e danni. Attacchi russi hanno colpito piĂą di una dozzina di localitĂ nella capitale ucraina Kiev durante la notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it