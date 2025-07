Follogavo torna fremura, un piacere: qui sto bene. Dopo due anni in biancorossoblù, Alain Fremura riabbraccia la sua casa, portando entusiasmo e esperienza alla difesa del Gavorrano. La sua versatilità, capace di adattarsi a diverse posizioni, rappresenta un valore aggiunto per il team. "Sono molto contento di tornare – commenta – e di contribuire nuovamente alla nostra causa. Ora, pronti a ripartire con grinta e determinazione."

CALCIO Gradito ritorno in casa Follonica Gavorrano. La società ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2001 Alain Fremura. Per il terzino, che può essere utilizzato anche in zona centrale a quattro o in quella di braccetto in una difesa a tre, si tratta di un gradito ritorno, avendo già vestito i colori biancorossoblù per due stagioni, dall’agosto del 2021 all’agosto del 2023. "Sono molto contento di tornare – commenta – Dopo due anni in questa società sarei comunque sempre stato un tifoso a prescindere, ma avere la possibilità di rientrare mi fa tanto piacere. Quando si sta tanto bene in un posto e si creano rapporti umani rimane sempre casa tua. 🔗 Leggi su Lanazione.it