Oggi a Milanello si apre una nuova avventura con Massimiliano Allegri che fa il suo ritorno sulla panchina rossonera. I primi test individuali anticipano un rinnovato entusiasmo e una stagione ambiziosa. Con conferenza stampa in vista e il raduno dei giocatori già alle porte, i tifosi sono pronti a vivere emozioni intense: il countdown verso una nuova sfida è ufficialmente iniziato.

Milan, Massimiliano Allegri è arrivato a Milanello: oggi i primi test individuali per i giocatori. Lunedì conferenza stampa e raduno. Milan, Massimiliano Allegri è arrivato a Milanello: oggi i primi test individuali per i giocatori. Lunedì conferenza stampa e raduno. Primo giocatore ad arrivare a Milanello è stato Matteo Gabbia, pronto per partire. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri arriva a Milanello! Oggi i primi test | PM NEWS

Milan Monza, Conceicao sorprende a Milanello! Diverse novità , lui può partire titolare - Sergio Conceição, tecnico del Milan Monza, sorprende a Milanello con diverse novità tattiche. Tra queste, la possibilità di schierare dal primo minuto Francesco Camarda nella sfida di domani a San Siro.

