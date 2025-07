Delitto di Garlasco l’incidente probatorio prosegue | tamponi tracce sul tappetino del bagno e il capello nella spazzatura

Il processo sul delitto di Garlasco si avvicina a un nuovo importante capitolo, con l’incidente probatorio che prosegue tra tamponi e tracce trovate sul tappetino del bagno e nella spazzatura. In questa fase cruciale, gli investigatori cercano di raccogliere prove scientifiche decisive per fare luce su un caso che ha sconvolto l’Italia da oltre vent’anni. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Garlasco (Pavia), 4 luglio 2025 – Terzo round, questa mattina, venerdì 4 luglio, dell’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Si tratta dell’apertura di una “parentesi processuale” a indagine ancora in corso tesa a cristallizzare prove di carattere scientifico che non potranno più essere acquisite in altro modo. Dopo l’avvio di martedì 17 e la continuazione di giovedì 19 giugno, oggi le attività in programma ci sono le campionature per successive analisi genetiche sui tamponi della vittima, su alcune tracce di sangue che non avevano dato risultati all'epoca, e su tracce rinvenute su un frammento del tappetino del bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it