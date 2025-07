Decreto Campi Flegrei approvato alla Camera

Con un voto schiacciante, la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Campi Flegrei, una misura cruciale per proteggere territori vulnerabili come l’area flegrea e le zone colpite da recenti alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana. Un passo deciso verso la sicurezza e il sostegno delle comunità più a rischio, dimostrando l’impegno del governo nel rispondere alle emergenze ambientali. La strada è ora tracciata: ecco cosa comporta questa importante legge…

Con 139 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Alluvioni e Campi Flegrei, che contiene misure urgenti non solo per fronteggiare gli effetti del bradisismo nell’area flegrea, ma anche per sostenere i territori colpiti dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

