Pronostico PSG-Bayern Monaco | tabù da sfatare per i campioni d’Europa

PSG-Bayern Monaco è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Il PSG negli ottavi ha fatto un sol boccone dell'Inter Miami dell'ex Messi, realizzando quattro gol nel giro di 45 minuti ed archiviando la pratica già nel primo tempo: tutto troppo facile. Un punteggio così largo da consentire alla squadra di Luis Enrique di abbassare quasi completamente i ritmi nella ripresa, in cui l'allenatore spagnolo ha effettuato pure diversi cambi con l'obiettivo di dosare il minutaggio dei titolarissimi.