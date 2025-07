Il pasticciaccio brutto del Lione | la sua esistenza ora è nelle mani del Psg

il suo recente bilancio in perdita significativa, gettando un’ombra sul suo futuro. Le sfide economiche e sportive si intrecciano in un puzzle complicato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e la speranza di un riscatto. Ma cosa riserverà il domani per questa storica società francese? La risposta dipenderà dal coraggio di rimettersi in carreggiata e dalla capacità di reinventarsi. Il destino del Lione è ancora tutto da scrivere.

Forse in Europa. Forse in seconda serie. La linea dell’orizzonte dell’ Olympique Lione non è mai stata così confusa. Sì perché il destino del club sette volte campione di Francia assomiglia molto a un rompicapo. O almeno così sperano i tifosi ancora pronti a scommettere sulla salvezza di una delle società storiche d’Oltralpe. Il campo ha raccontato una storia. I conti del club ne hanno fornita una completamente opposta. Il Lione ha chiuso il campionato al sesto posto. Un risultato che garantiva un posto nella prossima Europa League. Poi però nei giorni scorsi la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ossia l’organizzazione che monitora e supervisiona i conti delle società professionistiche francesi, ha stabilito la retrocessione del Lione in Ligue 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il pasticciaccio brutto del Lione: la sua esistenza ora è nelle mani del Psg

