La regina dell’estate. Ac Lissone, che colpi.

L' Ac Lissone ci riprova e dopo aver fallito l'obiettivo Eccellenza in primavera, cambia prima di tutto staff (Santoni mister, Sala e Favaretto direttori sportivi) e costruisce un altro "dream team", questa volta per non sbagliare. Tanti i volti nuovi, tanti i nomi di rilievo per la categoria, poche le conferme ma miratissime. Il ritorno (era già stato qui dal 2017 al 2021) di Fabio Lucente (foto a sinistra) spiega bene a cosa aspira l'Ac Lissone nel 2026. A Seregno quest'anno ha chiuso a quota 18 gol (trascinando gli azzurri prima al secondo posto e poi al ripescaggio). Farà coppia con Riccardo Costantino, possente attaccante, quest'anno al Grentarcadia ma che ha difeso i colori anche di Cavenago, Casati Arcore, Cinisello, Muggiò e Seregno ai tempi della D.