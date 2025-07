lucano perde la poltrona e lascia un conto di 3 milioni ai cittadini

Mimmo Lucano, simbolo di un modello di integrazione che ha fatto scuola, si trova ora a lasciare la sua poltrona con un debito di oltre 3 milioni di euro per il Comune di Riace. Un'eredità pesante che rischia di gravare sulle tasche dei cittadini, costretti a pagare le conseguenze di scelte politiche e sociali controverse. La vicenda di Riace solleva dubbi e riflessioni sull’equilibrio tra solidarietà e sostenibilità .

Il modello Riace rischia di mandare in bancarotta il Comune per un buco da oltre 3 milioni di euro. E per i debiti del paladino dei migranti si mettono le mani in tasca ai cittadini, costretti a pagare l'accoglienza dei clandestini voluta da Mimmo Lucano. La stessa che l'ha portato alla decadenza dalla carica di primo cittadino, a seguito di quella condanna per le irregolaritĂ nella gestione dei migranti ridimensionata in Appello, che aveva ridotto la condanna da 13 anni a un anno e mezzo, ma che non ha certo cancellato i soldi spariti e i debiti contratti. Il Viminale, in risposta a Lucano che nei suoi ultimi atti da sindaco aveva chiesto altri fondi per far ripartire il sistema di gestione degli irregolari tanto caro alla sinistra, ha ora presentato il conto all'amministrazione targata Avs, il partito di Fratoianni e Bonelli che ha fatto rieleggere Lucano a sindaco e che ha portato il condannato al Parlamento europeo, insieme alla compagna Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it