Parcheggio Brin nel degrado il sindacato chiede interventi a Comune di Napoli e Anm

Il Parcheggio Brin, cuore pulsante di Napoli, si trova in uno stato di degrado che preoccupa pendolari e cittadini. Tra sporcizia e incuria, la situazione richiede interventi immediati. Il sindacato Usb non ha esitato a chiedere al Comune e all’ANM azioni concrete per ripristinare decoro e sicurezza. È tempo di agire: la città merita di più. Continua a leggere per scoprire come si può intervenire.

