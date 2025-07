Torneo dei Quartieri Campo d’Aviazione al top La squadra di Ratti vince il suo primo titolo

Il torneo dei quartieri di Campo d'Aviazione si conferma un autentico spettacolo di passione e talento, culminando con la vittoria della squadra di Ratti, che conquista il suo primo titolo. Una finale emozionante tra Campo d’Aviazione e Varignano si conclude con un 2-0, segnato da Tabarrani e un autogol nel secondo tempo, dimostrando come il cammino e la determinazione abbiano portato alla gloria. La festa è appena iniziata!

CAMPO D’AVIAZIONE 2 VARIGNANO 0 CAMPO D’AVIAZIONE: Manfredi, Baldi, Carfora, Checchi, Ercolano, Signorini, Pacini, Ratti S., Tabarrani (Fani), Bartelloni, Correia. All. Ratti M.. VARIGNANO: Lippi E., Carmassi, Luporini, Rossi d. (Toscano), Coppola A., Coppola M., Discetti D., Bertolucci (Rossi G.), Chiusalupi, Giannecchini (Ksoua), Pugliese (Gerini). All. Discetti M.. Arbitro: D’Apice (Bacci e Gaspari). Marcatori: 20’ pt Tabarrani; 10’ st Bartelloni. Note: espulso Correia. VIAREGGIO – La prima, bellissima, volta del Campo D’AviazioneExpertas Spazio 3. Bellissima perchĂ© la squadra plasmata da Mario Ratti, Giuliano Bertuccelli, Giancarlo Biagiotti e Renzo Navari, dopo anni di oneste partecipazioni e dopo la sfortunatissima finale persa ai rigori nella passata stagione, finalmente si è presa quello che meritava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo dei Quartieri, Campo d’Aviazione al top. La squadra di Ratti vince il suo primo titolo

