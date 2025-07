Farmindustria | Con riforme possiamo essere i più competitivi al mondo

Farmindustria si prepara a plasmare il futuro del settore farmaceutico italiano, riconosciuto come un pilastro strategico del nostro sistema economico. Con riforme mirate e innovazione, possiamo trasformare questa eccellenza in un motore di competitività globale. L’assemblea a Roma sottolinea come investimenti e politiche lungimiranti siano la chiave per rendere l’Italia leader nel settore. È il momento di agire: con riforme incisive, possiamo essere i più...[continua]

Un farmaco, anzi molti di più, per curare l’economia italiana: a Roma si riunisce l’assemblea di Farmindustria, l’associazione delle imprese farmaceutiche in seno a Confindustria. Un settore sempre più strategico per il sistema Paese che rappresenta, come ha affermato nel suo intervento la presidente del consiglio Giorgia Meloni, “un’eccellenza del Made in Italy” sempre più . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Farmindustria: “Con riforme possiamo essere i più competitivi al mondo”

Assemblea Farmindustria 2025. Il pharma italiano da record con produzione a 56 mld ed export a 54 mld. Il presidente Cattani: “Sui farmaci obiettivo dazi zero. Aumentare spesa dell’1%: con riforme e più risorse possiamo diventare l’industria più competitiva a; Assemblea Farmindustria, Cattani: Scenario complicato, servono subito scelte coraggiose; Farmaceutica, Italia da record: 56 miliardi produzione e 54 di export.

Assemblea Farmindustria, Cattani: farmaceutica settore strategico - Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani all'assemblea annuale dell'associazione: siamo un settore strategico per salute, crescita e sicurezza ... Da farmacista33.it

Farmindustria: Meloni, avanti con riforme e investimenti in tecnologia e ricerca - 'La farmaceutica e' fondamentale per la nostra economia e per garantire cure sicure, efficaci, innovative ... Lo riporta ilsole24ore.com