in partenza per il ritiro a cascia

L'Ascoli si prepara a vivere un intenso ritiro estivo a Cascia, una tappa fondamentale per rafforzare squadra e spirito di gruppo. Con la preparazione atletica in pieno svolgimento e l’organico in fase di ristrutturazione, i bianconeri si concentrano su obiettivi ambiziosi sotto la guida del nuovo staff tecnico. Il soggiorno al residence La Corte sarà il centro nevralgico delle strategie che porteranno l’Ascoli a una stagione da protagonista.

La preparazione atletica e la ristrutturazione dell'organico sono ufficialmente entrati nel vivo. L'Ascoli ha definito anche la sede del prossimo ritiro estivo. I bianconeri torneranno a Cascia. Squadra e staff tecnico lunedì 14 luglio si raduneranno al Picchio Village per partire alla volta della nota località umbra, dove resteranno fino a mercoledì 30 luglio. Ad ospitare il Picchio saranno le strutture del residence La Corte, mentre il lavoro sul campo sarà sviluppato sul campo di allenamento del centro sportivo Magrelli Active di viale Cavour. Nel frattempo il nuovo direttore sportivo Matteo Patti ha già iniziato a vagliare possibili rinforzi assieme al nuovo allenatore.

