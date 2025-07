Calciomercato Inter Yann Sommer piace al Galatasaray Il punto della situazione

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: non solo Hakan Calhanoglu, ma anche il portiere Yann Sommer sarebbe nel mirino del Galatasaray. La squadra turca, guidata dall’ex nerazzurro Okan Buruk, punta a rafforzarsi con un nome importante, alimentando le voci di un possibile addio del portiere svizzero. La situazione resta calda e in continuo aggiornamento: cosa riserverà il futuro per Sommer e l’Inter? Seguiamo da vicino ogni evoluzione.

Non solo Hakan Calhanoglu. Secondo le ultime voci di calciomercato, infatti, anche il portiere dell’ Inter Yann Sommer sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. La compagine allenata dalla vecchia conoscenza nerazzurra Okan Buruk (per l’esterno destro tre annate con la maglia della Beneamata tra il 2001 e il 2003) ha in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Yann Sommer piace al Galatasaray. Il punto della situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - yann - sommer

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

#Calciomercato | #Inter, #Bonny ha firmato il suo contratto con i nerazzurri. Il calciatore è uscito adesso dalla sede del club Vai su Facebook

Sommer può lasciare l'Inter, interesse del Galatasaray: per i nerazzurri non è incedibile e chi prenderebbe il suo posto; Inter, Sommer nel mirino del Galatasaray: la situazione; Inter, finalmente un portiere: ufficiale l'arrivo di Sommer dal Bayern.

Calciomercato Inter News/ Sommer può seguire Calhanoglu, rischio Barcellona per Dumfries! - Il calciomercato Inter rischia di perdere sia Denzel Dumfries in ottica Barcellona e Yann Sommer che potrebbe seguire Calhanoglu in Turchia ... ilsussidiario.net scrive

Il Galatasaray punta anche su Yann Sommer dopo Calhanoglu: l’Inter non si oppone alla cessione, ma chiederà un indennizzo per liberarlo - Il Galatasaray punta anche su Yann Sommer dopo Calhanoglu: l’Inter non si oppone alla cessione, ma chiederà comunque un indennizzo ... Da eurosport.it