Once Human arriva su console

Dopo il debutto su PC, Once Human si prepara a conquistare anche le console, portando l'emozionante universo post-apocalittico su PlayStation 5 e Xbox Series nel 2026. Questo survival multiplayer open-world free-to-play promette un’esperienza coinvolgente e intensa, ampliando gli orizzonti di un titolo già apprezzato dalla community. Preparati a esplorare, sopravvivere e dominare in un mondo dove ogni decisione conta: il futuro di Once Human si scrive anche sui tuoi dispositivi di ultima generazione.

Il mondo post-apocalittico di Once Human si prepara a conquistare anche le console. Starry Studio ha annunciato ufficialmente che il suo ambizioso survival multiplayer open-world free-to-play approderà su PlayStation 5 e Xbox Series nel corso del 2026. I preordini non sono ancora disponibili, ma i giocatori possono già aggiungere il titolo alla wishlist sul PlayStation Store e Microsoft Store. Dopo il debutto su PC (Steam) il 9 luglio 2024 e su dispositivi mobile iOSAndroid dal 23 aprile 2025, l’arrivo su console rappresenta un importante passo per un titolo che, già nella sua versione 2.0 “ Dreamveil ”, ha saputo espandersi con nuovi contenuti, meccaniche e ambientazioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Once Human arriva su console

In questa notizia si parla di: once - human - console - arriva

La ong Human Rights Watch alla Fifa: «Gli Stati Uniti di Trump non rispettano i diritti umani» (Faz) - L'organizzazione Human Rights Watch ha chiesto al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di intervenire presso Donald Trump per modificare le politiche sull'immigrazione degli Stati Uniti.

Dopo il successo su PC e dispositivi mobile, Starry Studio si prepara a portare la sua ambiziosa avventura multiplayer anche su console. Vai su Facebook

Dopo il successo su PC e dispositivi mobile, Starry Studio si prepara a portare la sua ambiziosa avventura multiplayer anche su console. Vai su X

Once Human: il survival post-apocalittico free-to-play arriverà su PS5 e Xbox Series X/S nel 2026; Once Human: quando esce il Survival MMO gratis su PS5 e Xbox Series X/S?; Uno dei giochi più sorprendenti del 2024 arriva su console.

Uno dei giochi più sorprendenti del 2024 arriva su console - apocalittico gratuito per PS5 e Xbox Series, in arrivo nel 2026. Come scrive msn.com

Once Human arriva su PS5 e Xbox Series - Starry Studio ha annunciato che Once Human, il suo ambizioso gioco survival multiplayer open- Riporta techgaming.it