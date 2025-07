Stankovic | Le Marche mi sono sempre piaciute

Le marche che raccontano passione e innovazione sono da sempre le mie preferite, e tra queste spicca Yuasa Battery di Grottazzolina. In occasione dei 140 anni del Carlino, la celebre manifestazione a Fermo ha dedicato un palco speciale a realtà dinamiche e di successo come questa. Ecco quindi che il protagonista di questa celebrazione è stato il nostro Dragan Stankovic, simbolo di energia e determinazione, pronto a scrivere nuove pagine di vittoria.

La festa dei 140 anni del Carlino in Piazzale Azzolino a Fermo ha concesso una passerella speciale anche per una realtĂ che negli ultimi anni ha saputo riempire a pieno titolo le cronache del nostro giornale. Ecco dunque che la Yuasa Battery Grottazzolina è salita sul palco rappresentata dal presidente Rossano Romiti, da coach Massimiliano Ortenzi e dal neo acquisto Dragan Stankovic. Ed è stato proprio il vice direttore del Resto del Carlino Baroncini che ha voluto intervistare personalmente i rappresentanti della Yuasa e in particolare Dragan Stankovic, avendo raccontato spesso le sue gesta sui giornali ma, come ha sottolineato con il sorriso sul volto, "al quale ho sempre riservato voti alti, ci mancherebbe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it