Una telefonata che prometteva dialogo e possibilmente avanzamenti si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando gli osservatori e le parti coinvolte insoddisfatti. Donald Trump ha infatti ammesso di non aver ottenuto progressi significativi nella discussione con Vladimir Putin riguardo alla crisi ucraina. Un episodio che alimenta incertezza e tensione internazionale, richiamando l’attenzione sull’importanza di dialoghi efficaci e concreti. La situazione rimane thus in stallo, con il mondo che guarda attentamente alle prossime mosse dei protagonisti.

Sembrava essersi conclusa con un nulla di fatto la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, e così è stato: a confermalo il proprio Trump che ha dichiarato di “non aver fatto alcun progresso” verso un cessate il fuoco in Ucraina durante la conversazione telefonica con il suo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Telefonata con Putin, Trump: “Insoddisfatto, nessun progresso”

