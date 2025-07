Successi ambizioni e spettacolo I 20 anni della Scuola Micheletto

Vent’anni di passione, successi e spettacolo: i 20 anni della Scuola di Equitazione Micheletto sono un traguardo straordinario che celebra un passato ricco e un futuro promettente. Un percorso fatto di ambizioni, dedizione e sogni condivisi, che continua a ispirare generazioni di allievi. E mentre il presente brilla di eventi memorabili, la scuola guarda avanti, pronta a scrivere nuovi capitoli di eccellenza e passione.

Vent’anni di passione e successi: la Scuola di Equitazione Micheletto celebra un anno straordinario, con lo sguardo rivolto al futuro. La prestigiosa Scuola di San Casciano ha festeggiato i suoi 20 anni di attività con una serata indimenticabile e una festa sociale a cui hanno partecipato numerosi allievi, presenti e passati, alcuni dei quali oggi sono diventati professionisti in ambiti diversi (medici, ingegneri, stilisti, imprenditori e tanto altro), ma tutti legati dalla passione per l’equitazione, coltivata e cresciuta tra le mura della Scuola nelle colline della Val di Pesa. E’ stato un anno di risultati straordinari, sotto la regia della direttrice Paola Micheletto, che ha visto gli atleti brillare in diverse competizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Successi, ambizioni e spettacolo. I 20 anni della Scuola Micheletto

