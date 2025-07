Percorso Indire sostegno | ipotesi di un secondo ciclo

Se sei un docente interessato alla specializzazione sul sostegno, l'ipotesi di un secondo ciclo del percorso Indire apre nuove opportunità di formazione entro il 2025. Sebbene nulla sia ancora certo, il Ministero ha lasciato aperta questa possibilità, condizionata a disponibilità di posti residui e a futuri provvedimenti. Ecco cosa sappiamo e come prepararsi al meglio per cogliere questa eventualità.

Il Ministero ha aperto alla possibilità di un secondo ciclo del percorso Indire per la specializzazione sul sostegno entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, non esiste al momento alcuna certezza formale: la sua attivazione è subordinata alla disponibilità di posti residui dopo il primo ciclo e a un ulteriore provvedimento ministeriale. Ecco cosa sappiamo e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

