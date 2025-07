Inter c’è il rebus Thuram Infortuni e pochi sorrisi Il francese può dire addio E Marotta pensa a Kean

L’Inter affronta un periodo turbolento, con Marcus Thuram alle prese con infortuni e performance in calo. Il sorriso smagliante del francese, protagonista di un trionfo in campionato appena un anno fa, si spegne tra difficoltà fisiche e risultati negativi. La sua assenza pesa sui nerazzurri, che ora riflettono sul futuro e su come ritrovare la forma migliore. La sfida è lanciata: riuscirà Thuram a risollevarsi e riportare il sorriso in casa Inter?

Qualcosa sembra essersi rotto. I sorrisi dalla dentatura scintillante di Marcus Thuram, uno dei pilastri del trionfo interista in campionato arrivato poco più di un anno fa, si stanno via via diradando. Sarà qualche piccolo ma reiterato infortunio, saranno i numeri nettamente calanti nella seconda metà dell’ultima stagione. La versione del francese vista con il Fluminense era quella del gemello scarso, certamente favorita dall’inattività per noie a un flessore (mezz’ora col Monterrey e due forfait con Urawa Reds e River Plate). E non è detto che tra i destinatari degli strali di Lautaro Martinez, lunedì sera, non ci fosse anche l’altra metà della “ThuLa“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, c’è il rebus Thuram. Infortuni e pochi sorrisi. Il francese può dire addio. E Marotta pensa a Kean

In questa notizia si parla di: thuram - sorrisi - francese - inter

