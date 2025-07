One UI 8 di Samsung consentirà a tutte le app di offrire i Live Update sulla Now Bar

Con l'arrivo di One UI 8, Samsung rivoluziona l'esperienza utente estendendo le Live Notifications a tutte le app e rendendo più accessibile questa funzione innovativa. Basta attivare un’opzione nascosta tra le impostazioni per personalizzare notifiche in tempo reale sulla Now Bar, migliorando la comunicazione e la produttività. Scopri come sfruttare al massimo questa novità e trasformare il modo di ricevere aggiornamenti sul tuo dispositivo.

Con One UI 8, Samsung estenderà le Live Notifications a tutte le app: spunta l'opzione nascosta tra le impostazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - One UI 8 di Samsung consentirà a tutte le app di offrire i Live Update sulla Now Bar

In questa notizia si parla di: samsung - tutte - consentirà - offrire

Firmata una nuova convenzione tra il Parco Nazionale del Circeo e l’Università di Parma per promuovere formazione e ricerca scientifica. L’accordo consentirà agli studenti universitari di svolgere tirocini all’interno del Parco, partecipando attivamente a proget Vai su Facebook

One UI 8 di Samsung consentirà a tutte le app di offrire i Live Update sulla Now Bar; Sulla serie Galaxy A Samsung consente l’accesso diretto all’assistente AI sul pulsante laterale; I Samsung Galaxy S26 potrebbero offrire due miglioramenti lato batteria e RAM “esterne”.