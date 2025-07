Terremoto a RaiSport il direttore Petrecca sfiduciato per la quarta volta | i giornalisti minacciano sciopero

Un terremoto scuote RaiSport: il direttore Petrecca, sfiduciato per la quarta volta, si trova in mezzo a una crisi senza precedenti. I giornalisti, esasperati, minacciano uno sciopero, alimentando un clima di forte tensione interna. La redazione è in fermento e l’incertezza regna sovrana: cosa succederà ora? Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa intricata vicenda che mette a dura prova l’autorevolezza dell’emittente sportiva più amata.

Clima di tensione nella redazione di RaiSport, che ha ribadito la sfiducia nei confronti del direttore Paolo Petrecca. L'assemblea ha proclamato lo stato di agitazione. Ecco cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assemblea Raisport proclama lo stato di agitazione: “ribadiamo la nostra sfiducia nell’operato del direttore Paolo Petrecca” - All’indomani della doppia mancata approvazione del piano editoriale, la redazione di RaiSport, Roma e Milano unite, torna a ribadire la propria sfiducia nell’operato del direttore Paolo Petrecca. Da articolo21.org