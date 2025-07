Promozione | tre over e quattro under Fano pesca dal SOrso Ecco sette rinforzi

Il Fano si prepara a una nuova sfida con un rinforzo decisamente di peso: sette acquisti che rafforzano la rosa e infiammano l'entusiasmo dei tifosi. Con tre over e quattro under, la società dimostra di puntare sia sull’esperienza che sui giovani talenti, pronti a fare la differenza nel prossimo campionato. Ecco i nuovi protagonisti che vestiranno la maglia rossoblu e porteranno energia e determinazione in campo.

Il Fano ha completato la spesa al supermercato del Sant’Orso, in virtĂą dell’accordo che il Consorzio Fano Sport, che detiene le quote della societĂ di via Toscanini, ha raggiunto con la societĂ rossoblu fanese. Così, in un colpo solo, sono stati annunciati gli arrivi dei difensori Simone Giacomelli classe 1998, Luigi Fontana classe 1996, Filippo Scarlatti classe 2007, e dei centrocampisti Nicolò Moschella classe 2006, Mattia Palazzi classse 2006, Davide Mattioli classe 1996 e Cristiano Frulla classe 2006: quattro under e tre over, con questi ultimi che conoscono assai bene la categoria per averci giocato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: tre over e quattro under. Fano pesca dal S.Orso. Ecco sette rinforzi

