Viareggio e Forte in mani sicure. Nucci e Barsottini si presentano.

In Eccellenza il Viareggio ha annunciato Gabriele Nucci (classe 2003 che arriva dal Castelnuovo Garfagnana, dove aveva già lavorato alle dipendenza di mister Walter Vangioni). In Promozione il Forte dei Marmi invece ha ufficializzato Marco Barsottini ('97 dal Camaiore). Nucci ha fatto già diversa Serie D e si giocherà il posto fra i pali delle zebre con capitan Andrea Carpita. "Appena ricevuta la chiamata dei direttori non ho esitato un attimo – dice Nucci – per me questa è un'opportunità unica e cercherò di sfruttarla al massimo. Sono davvero felice". Sulla sponda fortemarmina invece Barsottini commenta così la sua discesa in Promozione (dove è un lusso assoluto) dopo aver vinto da protagonista la scorsa Eccellenza: "Ho accettato questa sfida perché credo fortemente nelle persone che mi hanno scelto.